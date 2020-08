Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Her zaman ihtiyatlıyız

Koronavirüsle mücadelede en önde yer alan sağlık kuruluşlarından Ankara Şehir Hastanesi'nin Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, virüsün Ankara'da ve ülke genelinde yayılım hızını değerlendirdi. Virüsün damlacık ile havaya yayıldığını belirten Dr. Surel, "Yaz bitip biz kapalı alanlara daha çok girmeye başladığımızda bunun doğal olarak biraz daha yayılmasını bekliyoruz. O yüzden, yaz aylarında bu zamanlar açık alanda daha çok bulunurken sayıları iyi kontrol altına alırsak sonbaharda korkacağımız çok bir şey kalmayacağını ümit ediyorum. Sayıların sonbaharda artacağı bilim adamları tarafından ön görülüyor. Ama bizim Covid-19 şüphesiyle hastaneye günde gelen 100 hastamız yokken belirli bir yoğun bakım alanını gelebilecek hastalarımıza rezerve tuttuk. Yani her zaman ihtiyatlıyız" diye konuştu.



'REZERVE ALANLARIMIZ VAR'

Dr. Surel, kampüs içerisinde 4 bin yatağın olduğunu, şu an buralarda yatan belli sayıda bir hastalanın olduğunu belirtti. Hastanede 600 kadar pozitif hastanın bulunduğunu söyleyen Dr. Surel, "Bu hastalarımız dışında bir de 'Covidli olabilir miyim acaba' diyerek gelen hastalarımız var. Yani kişinin ateşi var; ama Covid testi henüz çıkmamış yatırdığımız hastalarımız da var. Bunları biz özel alanlara yatırıyoruz. Covid-19 olmadığını da tespit ettikten sonra normal hangi servise ihtiyaç duyuyorsa o tarafa aktarıyoruz. Böyle bir grup hastamız var. Yaklaşık o 600 hastamızın dörtte biri kadar da böyle bir hastamız var. Salgın hastalıklarda mesele şu ki; salgından etkilenmemiş bireyleri etkilenmiş bireylerden ayrı tutmak lazım. Bu nedenle durumunu net olarak bilmediğimiz bir hasta kitlemizin Covid-19 olup olmadığına dair ayrımını yapana kadar izole bazı servislerde tutuyoruz. Ayrımı yaptığımızda da test pozitifse Covid-19 servisine alıyoruz değilse de Covid-19 dışı tedavisini yürütecek servise alıyoruz. Şehir hastaneleri yatak sayısını arttırabilme konusunda oldukça rezerve sahip hastanelerdir. İnşallah karşılaşmayız; ama çok büyük rakamlarla karşılaştığımız durumda dahi bunu karşılamaya hazır şekilde rezerve alanlarımız var" ifadelerini kullandı.



'HASTANEDEN TAŞAN İNSANLAR NE ANKARA'DA NE İSTANBUL'DA VAR'

Dr. Surel, "Ankara'da vaka artış sayılarında ipin ucu kaçtı" iddialarına dair ise, şunları kaydetti: "Böyle bir şey olduğunda zaten bunu görürsünüz. İtalya'yı, İspanya'yı, Çin'i gördük. Bu resimlerden hangisi var şu an Ankara'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde? İstanbul bugün 20 milyon nüfusun yaşadığı bir il. Ne İstanbul'da bugün hastane kapılarından taşan; Çin'deki, İtalya'daki gibi yere yığılan insanlar, hastane koridorlarından taşan insanlar var, ne de Ankara'da var. Hep söylediğimiz gibi bu bir sağlık problemidir. Bundan kurtulmanın yolu da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması. Bu bizi virüsten koruyacaktır. Bugün en ağır Covid-19 hastalarıyla temasta olan doktorlarımızın yüzünde sadece bir maske var ve hijyen kurallarına uyuyorlar. Yaptıkları bu. Ve şükürler olsun 6 aydır en ağır Covid hastalarıyla uğraşan hocalarımızda bir sıkıntı yok. Biz mümkün mertebe hata yapmamaya, boş bulunmamaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.