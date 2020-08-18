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Annesinin yanında engelli kıza dehşeti yaşattılar! Tacizde bulunan zanlı kendini böyle savundu... Parkta annesiyle oyun oynamak istediği sırada alkollü bir grup gencin saldırısına uğrayan engelli kız, kendisini taciz eden şüpheliden şikâyetçi oldu. Şüpheli, 'Alkollüydüm' diyerek kendisini savundu. Savcılık ise 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Parkta annesiyle oyun oynamak istediği sırada alkollü bir grup gencin saldırısına uğrayan engelli kız, kendisini taciz eden genç adamdan şikâyetçi oldu. Genç, 'Alkollüydüm' dedi.

Olay, 24 Haziran günü Haydar Aliyev Parkı'nda yaşandı. 15 yaşındaki engelli kız, annesiyle birlikte parka gitti. Yanlarına gelen bir grup genç engelli kıza yönelik elle tacizde bulundu.

Anne, alkollü olduğunu anladıkları gençlere, "Koronavirüsü nedeniyle mesafeli olalım" dedi. İddiaya göre 30 yaşındaki Cüneyt Y., elindeki bira şişesiyle genç kıza cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. Parktan kaçan genç kız ve annesi polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.