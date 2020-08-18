Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Annesinin yanında engelli kıza dehşeti yaşattılar! Tacizde bulunan zanlı kendini böyle savundu...

Annesinin yanında engelli kıza dehşeti yaşattılar! Tacizde bulunan zanlı kendini böyle savundu...

Parkta annesiyle oyun oynamak istediği sırada alkollü bir grup gencin saldırısına uğrayan engelli kız, kendisini taciz eden şüpheliden şikâyetçi oldu. Şüpheli, 'Alkollüydüm' diyerek kendisini savundu. Savcılık ise 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 18.8.2020 14:54 Son Güncelleme: 18.8.2020 15:07 ABONE OL
Annesinin yanında engelli kıza dehşeti yaşattılar! Tacizde bulunan zanlı kendini böyle savundu...

Parkta annesiyle oyun oynamak istediği sırada alkollü bir grup gencin saldırısına uğrayan engelli kız, kendisini taciz eden genç adamdan şikâyetçi oldu. Genç, 'Alkollüydüm' dedi.

Annesinin yanında engelli kıza dehşeti yaşattılar! Tacizde bulunan zanlı kendini böyle savundu...

Olay, 24 Haziran günü Haydar Aliyev Parkı'nda yaşandı. 15 yaşındaki engelli kız, annesiyle birlikte parka gitti. Yanlarına gelen bir grup genç engelli kıza yönelik elle tacizde bulundu.

Annesinin yanında engelli kıza dehşeti yaşattılar! Tacizde bulunan zanlı kendini böyle savundu...

Anne, alkollü olduğunu anladıkları gençlere, "Koronavirüsü nedeniyle mesafeli olalım" dedi. İddiaya göre 30 yaşındaki Cüneyt Y., elindeki bira şişesiyle genç kıza cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. Parktan kaçan genç kız ve annesi polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Annesinin yanında engelli kıza dehşeti yaşattılar! Tacizde bulunan zanlı kendini böyle savundu...

DAVA AÇILDI
Kimliği tespit edilen genç adam, 'Alkollüydüm, pişmanım' dedi. Şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavılığı'nca 4,5 yıla kadar hapis istemeyle dava açıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Annesinin yanında engelli kıza dehşeti yaşattılar! Tacizde bulunan zanlı kendini böyle savundu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA