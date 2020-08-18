Erdoğan ve Putin’den işbirliği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı ve koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi. Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemi vurgulandı. Erdoğan ve Putin'in, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.Erdoğan, dün ayrıca İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı. Erdoğan ile Conte, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmede bulundu ve iş birliği konusunda mutabık kaldı.