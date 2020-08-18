Erzurum Valiliği iki aile arasında çıkan çatışma hakkında bildirge yayınladı

Valiliğin bildiri mesajına göre "Geçmişe dayalı husumetleri bulunan iki aile arasında arazilerine hayvan girmesi nedeniyle çıkan kavga kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonucu 3 şahıs hayatını kaybetti. Olay esnasında 1 şahıs ise ağır yaralandı. Olaya karıştıkları tespit edilen 9 şahıs ise gözaltına alındı.

Meydana gelen olayın devamını engellemek maksadıyla jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Tunceli Valiliği'nden kayıp Gülistan Doku açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: 81 ile gönderildi...