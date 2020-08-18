HDP’nin kirli oyunu ortaya çıktı! Kızları kullanarak erkek çocuklarını kandırıyorlar

"KIZLAR, ÇOCUKLARI KANDIRIP GÖTÜRÜYORLAR"



Şevket Bingöl, çocuğunun 2014'te HDP Arnavutköy ilçe teşkilatı tarafından götürüldüğünü iddia etti. Çocuğunun okuldan gelir gelmez evden hiç çıkmadığını belirten baba Bingöl, "Benim bir komşum vardı, o şimdi cezaevindedir. Benim çocuğumu götüren hepsini şikayet etmişim. Benim çocuğum 14 yaşındaydı, okula gidiyordu. Ve hala ekmek için ağlıyordu. Çocuğum gittiği gün, sabaha kadar İstanbul'un bütün sokaklarında aradım. Arabamla ben bir taraftan, kardeşlerim bir taraftan çocuğumuzu aradık. En son benim kapımın altına bir kağıt atmışlar. HDP tarafından atılmıştı. Ben evime sabaha karşı 05.00'te geçtiğimde eşimi arayıp dedim ki, bak ben eve geliyorum. Çocuğun kimliği evdedir onu çıkart emniyete haber vereceğim. Gittiğimde hanım kapının arkasına bakıyor bir tane kağıt atmışlar. Gittim kağıdı okudum, baktım ki HDP çocuğumu dağa göndermiş. Meğerse çocukların yanına iki tane kız koymuşlar. Kızlar çocukları kandırıyorlar, parka götürüyorlar, oradan da HDP il binasına götürüyorlar. HDP il binasında çocuklara çay içiriyorlar. Çaylarına ilaç atıyorlar. Çocuklar bayılıyor. Taksimde HDP il binasında çocukları baygın halde tutuyorlar. 28 tane çocuk biriktirip 15 gün sonra o çocukları buraya getiriyorlar. Çocuklar arabadan inerken burada bakıyorlar ki, HDP Diyarbakır il başkanlığı yazıyor. Burada ağlıyorlar. Diyorlar ki, 'bizi evimize gönderin.' Bunlarda tamam diyor. Siz yemeğinizi yiyin bizim bir işimiz var. Sizi geri göndereceğiz. Çocukları bu şekil tekrar uyutuyorlar. Buradan da kayıtlarını yapıp dağa gönderiyorlar. Bunu diyen de benim çocuğumla giden 10 ay dağda kalan, benim çocuğumla beraber kalan bir çocuk geldi. Savcılıkta ifadeleri var. Benim çocuğumu bu şekil götürdüler" dedi.







