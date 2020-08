HDP’nin kirli oyunu ortaya çıktı! Kızları kullanarak erkek çocuklarını kandırıyorlar

"KARDEŞİ KARDEŞE DÜŞMAN ETTİLER"



Çocuğunun kardeşlerinin hala ağladıklarını kaydeden Bingöl, "Bir kardeşi askere gidiyor ayın 25'inde. Ben göndermiyorum. Neden, iki çocuğum karşı karşıya geliyor. Bunlar öyle yaptılar ki, kardeşi kardeşe düşman ettiler. 14 yaşındaki bir çocuğun omuzuna keleşi koyarsan ucu yere değer. Bu çocuk sana ne yapabilir. Sen kalkıp bu çocuğun gölgesinde saklanıyorsun. Ağlıyor eşim, her gün ağlıyor, her gün sızlıyor. Her gün diyor, illa bende geleceğim. Bana o zaman dediler ki, Demirtaş'ın yanına git. Ben Demirtaş'ın yanına gittim. Şirinevler spor salonunda kongreye gittim. Dedi ki, '14 yaşında kendi iradesiyle gitmiş.' Dedim ki, kendi iradesiyle gitmişse, senin iki tane kızın var. Bir tanesini gönder. Bende diyeyim ki, sende Kürtleri savunuyorsun, Kürt davası yapıyorsun. Tamam, eyvallah diyeyim, evime gidip oturayım. Korumalara dedi, 'atın dışarı.' Amerika kandili oynatıyor, kandilde bunları oynatıyor. PKK oradan silahla dağdan gelip çocuklarımızı götürmedi. Kim götürdü, HDP götürdü, HDP teşkilatı götürdü. Biz çocuklarımızı almadan burada ayrılmayacağız" şeklinde konuştu.