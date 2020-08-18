Hizmet için AK Parti’ye geçtik

31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Kozluk Belediye Başkanı seçilen Ayhan Eren ile Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut, partilerinden istifa ederek 13 Ağustos'ta AK Parti'ye geçti. Eren ve Karabulut için Batman AK Parti il binasında dün bir tören düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Akif Gür, "Belediye başkanlarımız kendi seçildikleri yörede halkına milletine daha iyi hizmet vermek için hizmetin adresi olan AK Parti'yi tercih etmişlerdir. Her geçen gün büyüyen partimiz, belediye başkanlarımızın katılımıyla daha da güçlenmiştir" dedi. Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren ise, "Bundan sonra AK Parti ile gerçek hizmetin ne olduğunu insanlarımıza göstereceğiz ve hizmeti yapacağız" diye konuştu. Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut da, "Halkımıza ve partimize hizmet için söz veriyoruz" dedi.