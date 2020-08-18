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2 için ilk adım

Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
İSTANBUL 2 Nolu Baro'nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği'ne müracaat edilerek, üye olunması için elektronik imza süreci başlatıldı. Yeni baronun kurucu üyeleri olan avukatlar Şengül Karslı, Necati Ceylan, Niyazi Paksoy ve Cavit Tatlı bir basın toplanlantısı düzenledi. Şengül Karslı, İstanbul'da yeni bir baro kurmak için çalışmaları başlattık. Necati Ceylan ise "Baro özgürleştirilmiştir" ifadesini kullandı. Niyazi Paksoy da, "Elektronik imza sürecinde 2 bin imzamızın bir iki gün içinde tamamlanmasını takiben Barolar Birliğinin vereceği yetkiyle birlikte baromuzu kuracağız" diye konuştu.
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İstanbul 2 Nolu Baro için ilk adım
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