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İzmir merkezli 40 ilde operasyonu: 44 gözaltı

İzmir merkezli 40 ilde, /'nin içindeki yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 44'e yükseldi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 18:05 Son Güncelleme: 18.8.2020 18:10 ABONE OL
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

İzmir merkezli 40 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 44'e yükseldi. TSK'daki daha önce 11'i ihraç edilmiş 44 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların tamamının astsubay olduğu öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının, örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandıkları, FETÖ'yü yeniden canlandırmak isteyen esnaf ve dershane yapılanmasındaki mahrem imamlarla irtibatta olduğu ve himmet verme, örgüt evlerinde yapılan toplantılara katılıp katılmama gibi konularda konuştukları öğrenildi.

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İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı
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