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Kadına şiddete 3 bin 100 metrede tepki gösterdiler

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
Kadına şiddete 3 bin 100 metrede tepki gösterdiler
Kadınlara yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek isteyen Maltepe Belediyesi öncülüğünde 100'ün üzerinde kişi, Tunceli'de adını bir kadından alan 3 bin 200 rakımlı Buyer Ana Gölü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. 3.5 saatlik tırmanışın ardından ulaşılan Buyer Ana Gölü'nde Görgü Cemi töreni düzenlendi. Bir kadın semazen, semahçılarla birlikte semah döndü. Hayatını kaybeden kadınlar için mum yakıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Amacımız farkındalık yaratarak kadın sorununa, kadın cinayetlerine ve sosyal medya üzerinden kadınlara yönelik yapılan linç kampanyasına hep birlikte 'hayır' demek" dedi.
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Kadına şiddete 3 bin 100 metrede tepki gösterdiler
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