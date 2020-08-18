Kanuni de Akdeniz’e açılmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni isimli sondaj gemisinin, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiinde ki NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı. 2012'de Güney Kore'de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye'ye getirilen sondaj gemisine 'Kanuni' ismi verilmişti. Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015'e kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını duyurmuştu. NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni'yi gören tatilciler ise gurur duyduklarını, Türkiye'nin haklarını sonuna kadar araması gerektiğini söyledi. İHA