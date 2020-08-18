Kılıçdaroğlu’na 2 milyon TL’lik dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ile ailesi hakkında yalan ve iftirada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Cumhuriyet gazetesinde yer alan iftiralara ilişkin şu açıklamayı yaptı:Kılıçdaroğlu bugün (dün) bir gazetede sayın Cumhurbaşkanımıza ve aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile saldırmış, sözde yurtdışında paralar olduğundan bahsetmiştir.Buna benzer daha önceki asılsız iddiaları bağlamında tazminata mahkum olmasına rağmen Kılıçdaroğlu, alışık olduğu yalan ve iftira siyasetini devam ettirmektedir.Görünen o ki yapılan onca haksız fiillerine ilişkin mahkemeler tarafından milyonluk tazminatla mahkum edilmiş olsa da o yüzü kızarmadan yalanlarına devam etmekte bir beis görmemiştir.Bir kere daha bu yalan ve iftiraları için bugün (dün) mahkemeye gidip, müvekkil Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 milyon TL'lik manevi tazminat davası açmış bulunuyoruz.Şuna eminiz ki, daha önce de ispat edemediği gibi yine hiçbir asılsız iddiasını ispat edemeyecektir. Lakin çamur at izi kalsın taktiğine de devam edecektir.Şunu bir kere daha altını çizerek söylüyoruz ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerinin yurtdışında herhangi bir parası bulunmamaktadır.Kılıçdaroğlu ısrarlı şekilde, kendisine inanan bir kesimi yine bu yalan ve iftiralarla yanıltarak siyasetine devam etmektedir. Bu bağlamda kamuoyuna açık yüreklilikle Kılıçdaroğlu'nun yalancı ve müfteri olduğunu bir kere daha söylüyoruz.