Kılıçdaroğlu’nu ABD’de ağırladılar

Faruk Taban ve Kemal Öksüz; örgütün 17-25 Aralık 2013'teki yargı darbe girişiminden iki hafta önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ABD'de ağırlamıştı. CHP'nin 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Kılıçdaroğlu, Taban'ın başkanı olduğu Türk Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına da katıldı. Kılıçdaroğlu, eleştirilere, "Bir sabah kahvaltısı vermek istediler.Biz de gittik. Basına ve medyaya kapalıydı açık olmasını çok isterdik. Çünkü yaptıkları çalışmaları bütün ayrıntılarıyla anlattılar. Çok memnun olduk. Bir sözcük dahi, Gülen sözcüğü bile kullanılmadı. Kullanılsaydı ne oldurdu, hiçbir şey olmazdı" sözleriyle yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012'de ise Taban ve yöneticilerini CHP Genel Merkezi'nde kabul etmişti. Ziyarete ilişkin CHP'nin sitesindeki haber daha sonra silindi.