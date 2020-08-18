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Koronavirüs teşhisi konanlara uyarı: Dışarı çıkmayın

Valisi Hasan Şıldak test sonuçları pozitif çıkan ve karantinada olması gereken hastaları uyardı. Covid-19 hastalarının evlerinden çıkmamasını isteyen Vali Şıldak hastaların dışarıya çıkmaları halinde idari para cezası uygulanacağını ve haklarında adli işlem yapılacağını açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 11:26 ABONE OL
Koronavirüs teşhisi konanlara uyarı: Dışarı çıkmayın
Yayılımını hızlı bir şekilde sürdüren korona virüsten kaçınmak için, kontrollü sosyal hayatın en önemli kuralları olan maske-mesafe-hijyenin önemini her fırsatta vurgulayan Vali Şıldak, bu kez de Covid-19'a yakalananlara bir mesaj verdi. Vali Şıldak, Valilik sitesinden yayımlanan açıklamasında, "Covid-19'a yakalanan ve tedavisine evde devam edilenlerin hastalığı başkalarına bulaştırmamak için kendilerine tebliğ edildiği gibi tedavileri tamamlayıncaya kadar evden çıkmamaları, eve ziyaretçi kabul etmemeleri, evde de aile bireylerinden ayrı bir odada kalmaları gerekmektedir. Evden çıkmaları halinde bu kişilere idari para cezası uygulanmakta ve haklarında adli işlem başlatılmaktadır. Lütfen başkalarının sağlığını tehlikeye sokmayalım" mesajını verdi.
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Koronavirüs teşhisi konanlara uyarı: Dışarı çıkmayın
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