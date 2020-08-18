Meis Adası yakınındaki 2 adaya Türk bayrağı dikmişti! A Haber 45 yıl sonra o adamı buldu

1974'de Kara Ada'ya Türk bayrağını diken emekli öğretmen Mehmet Gülseven o anları şöyle anlattı;

"Kıbrıs Harbi başlamıştı. Büyük heyecan vardı. Burada gümrük vardı. Ömer Sami Coşar Ankara'dan buraya geldi. Çıkardığı çantadan belgeler çıkardı. Bu ada bize aittir dedi ve kayığı bulan Meis Adası'nı almaya gitti. Yakınında Kara Ada vardı. Ardında Fener Ada'sı…

Meis Adası'nın karşısına Türk Bayrağı diken emekli Öğretmen Mehmet Gülseven o anları anlattı | Video

'MEİS'İ ALACAĞIZ!' DENİLDİ VE BİRLİK OLUŞTU

'Meis'i alacağız!' denildi ve bir birlik oluştu. Kara Ada bizim dedik ve Kaş'ta birlik olduk. Askerlik şubesinde askerler o zamanın komutanları herkes toplandı. Kereste toplandı ve motor yapıldı fakat gümrükten geçemediler.

"KALANLAR DA TÜRKİYE DESTEĞİYLE GEÇİNİYOR"

Emekli Öğretmen Mehmet Gülseven A Haber muhabirinin "Yunanistan'ın 10 kilometrelik ada için 40 bin kilometrelik kıta sahanlığı talebi ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Burada tüm yaşlılar gitti. Kalan yaşlılar da Yunanistan'ı bilmez. Yani adada yaşayan Rumların büyük çoğunluğu gitti. Kalanlar da Türkiye desteğiyle geçiniyor. Hiç uğraşmasınlar!