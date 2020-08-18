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MSB'den yardımsever Diyarbakırlı çocuklara: Geleceğin Mehmetçik adayları

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'da yapılan sosyal deneyde, sosyal medya fenomenlerine verdikleri cevaplar ve yardımseverlikleri ile takdir toplayan çocuklar için "İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları" açıklaması yapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 16:38 Son Güncelleme: 18.8.2020 16:48 ABONE OL
MSB'den yardımsever Diyarbakırlı çocuklara: Geleceğin Mehmetçik adayları

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, Diyarbakır'da sosyal medya fenomenleri Mert Karakaş ile Burak Tutal'ın yaptığı sosyal deneyde 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorularına verdikleri cevaplar ve yardımseverlikleri ile takdir toplayan çocukların videosu paylaşıldı.

İŞTE GELECEĞİN MEHMETÇİK ADAYLARI

Paylaşımda, "İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları. Gençler, bizleri gururlandırdınız. Yolunuz da bahtınız da açık olsun" denildi.

Çocuklardan Mert Emsen (13), sosyal medya fenomeninin 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusu üzerine tezgahındaki simitlerden verip, daha sonra döner ve ayran ısmarlamıştı.

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MSB'den yardımsever Diyarbakırlı çocuklara: Geleceğin Mehmetçik adayları
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