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Son dakika | Bakan : Aile danışmanlığı hizmetine başvuru 13 bine ulaştı

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Aile Danışmanlığı hizmetine üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 11:19 Son Güncelleme: 18.8.2020 11:28 ABONE OL
Son dakika | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Aile danışmanlığı hizmetine başvuru 13 bine ulaştı

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün sağlanması ve aile değerlerinin sağlıklı bir biçimde gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012 yılından itibaren 81 ildeki il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerindeki uzman personel aracılığı ile vatandaşa ücretsiz olarak 'Aile Danışmanlığı' hizmeti sunduklarını anımsattı. 18 Kasım 2019 tarihinden itibaren e-devlet sistemi üzerinden de başvuruları kabul ettiklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, e-devlet üzerinden başvurdukları takdirde bulundukları ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden randevu sistemi ile Aile Danışmanlığı hizmeti alabiliyorlar. Danışmanlık hizmeti ile vatandaşlarımızın aile içi iletişimini güçlendirmeyi, sorunlarla baş etmelerine destek olmayı, sorun çözme becerilerini artırmayı ve aile bütünlüğünü sağlamalarını amaçlıyoruz."

'52 BİN VATANDAŞA HİZMET SUNDUK'

Bakan Selçuk, pandemi sürecinde de 'Aile Danışmanlığı' hizmetini telefon ve online görüşmeler olarak sürdürdüklerini belirterek, "1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yeniden yüz yüze olarak yürütüyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, bugüne kadar 52 bin vatandaşa 'Aile Danışmanlığı' hizmeti verdiklerini, 2019 yılından itibaren de hizmete e-devlet üzerinden 13 bin kişinin başvurduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız, e-Devlet Sistemi üzerinde https://www.turkiye.gov.tr/ acshb-aile-danismanligi-başvurusu linkinden giriş yaparak Aile Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için talepte bulunabilirler" dedi.

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Son dakika | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Aile danışmanlığı hizmetine başvuru 13 bine ulaştı
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