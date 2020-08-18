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: Koronavirüse yakalanan çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı! Kendini böyle savundu...

haberi: 'de akılalmaz bir olay yaşandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan çiğ köfteci M.A, dükkanda satış yaparken yakalandı. Sağlık personelleri ambulans ile gelerek çiğ köfteciyi dükkandan çıkarırken, M.A, "Benim ateşim yok" dedi.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 09:51 Son Güncelleme: 18.8.2020 10:00 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüse yakalanan çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı! Kendini böyle savundu...

'nde yeni tip koronavirüs tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı.

Son dakika: Koronavirüse yakalanan çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı! Kendini böyle savundu...

'nin Balkan Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konulan bir esnafın dükkanını açtığı ihbarını değerlendiren polis ve sağlık ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Ekipler, kontrollerde M.A'nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

Son dakika: Koronavirüse yakalanan çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı! Kendini böyle savundu...

M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki", "Ateşim çıkmadı ki", "Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim" sözlerini sarf etti.

M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

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Son dakika: Koronavirüse yakalanan çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı! Kendini böyle savundu...
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