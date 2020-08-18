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Son dakika: Kritik MKYK toplantısı başladı...

Son dakika haberine göre; Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı, parti genel merkezinde başladı. 14.20'de basına kapalı olarak başlayan toplantıda yurt içi ve dışındaki son gelişmeler ele alınacak.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 15:09 ABONE OL
Son dakika: Kritik AK Parti MKYK toplantısı başladı...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı.

MKYK'da, İstanbul Sözleşmesi, Doğu Akdeniz'de yaşananlar, koronavirüs süreci, Suriye ve Libya eksenindeki son durum değerlendirilecek.

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Son dakika: Kritik AK Parti MKYK toplantısı başladı...
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