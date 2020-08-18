Son dakika: Kritik AK Parti MKYK toplantısı başladı...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı.
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