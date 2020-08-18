Terörün izleri silindi

Diyarbakır Sur'daki hendek teröründe PKK'lı teröristler tarafından yakılan tarihi Kurşunlu Camisi, 4 yıl sonra küllerinden yeniden doğdu. Sözde özerklik ilanıyla tarihi ilçeyi yakıp yıkan PKK'lı teröristlerce hendek teröründe karargah olarak kullanılan Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi, yapılan çevre düzenlemesi ve onarım çalışmalarıyla eski günlerine döndü. Kentteki ilk Osmanlı eseri olan Sur İlçesindeki 500 yıllık Kurşunlu Camisi teröristlerin hedefi olmuş, caminin şadırvanı yıkılmış ve camiyi ayakta tutan sütunları parçalanmıştı. 10 Mart 2016'da Sur'un 6 mahallesi teröristlerden tamamen temizlendikten hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tahrip olan camini onarımına başlandı.Caminin onarımı ve çevre düzenlemesi yapıldı. Caminin çevresindeki yapılar temizlendi. PKK'nın yaktığı camide terörün izleri silinirken, minareden ise ezan sesleri tekrar yükselmeye başladı.