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’Yaşasın Türk Ordusu’ diyerek sevinç çığlıkları attı! Bir aile daha evladına kavuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik operasyonlarıyla birlikte terör örgütü çözülmeye devam ediyor. Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist Mardin’de ailesiyle buluşturuldu. Oğluna kavuşan baba ’Yaşasın Türk Ordusu’ diyerek sevinç çığlıkları attı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 15:53 Son Güncelleme: 18.8.2020 16:10 ABONE OL
’Yaşasın Türk Ordusu’ diyerek sevinç çığlıkları attı! Bir aile daha evladına kavuştu

Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist Mardin'de ailesiyle buluşturuldu. Oğluna kavuşan baba 'Yaşasın Türk Ordusu' diyerek sevinç çığlıkları attı.

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’Yaşasın Türk Ordusu’ diyerek sevinç çığlıkları attı! Bir aile daha evladına kavuştu

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇARAK GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

Mardin'de PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere kırsal alana katılım yapan terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren M.D. isimli şahıs Mardin TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli, olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda, 16 Ağustos'ta terör örgütünden kaçarak Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu.

’Yaşasın Türk Ordusu’ diyerek sevinç çığlıkları attı! Bir aile daha evladına kavuştu

Şahıs hakkındaki işlemler Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülürken, ailesi ile buluşturulan teröristin babası 'Yaşasın Türk Ordusu' diyerek sevinç çığlıkları attı.

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’Yaşasın Türk Ordusu’ diyerek sevinç çığlıkları attı! Bir aile daha evladına kavuştu
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