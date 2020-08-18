Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 42 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 42 kaçak göçmeni kurtardı.

AYVALIK'A GÖTÜRÜLDÜLER

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

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