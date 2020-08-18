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'ın ölüme terk ettiği 42 kaçak göçmen kurtarıldı

'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen lastik bottaki 42 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 09:51 Son Güncelleme: 18.8.2020 09:53 ABONE OL
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 42 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 42 kaçak göçmeni kurtardı.

AYVALIK'A GÖTÜRÜLDÜLER

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 42 kaçak göçmen kurtarıldı
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