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Demokrasimizi hiç kimse yıkamaz

ABD Başkan adayı ’ın Başkan Erdoğan’a yönelik sözlerinin tam anlamıyla darbecilik olduğunu belirten Sözcüsü Çelik: Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, yıkamaz

ANKARA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 ABONE OL
Demokrasimizi hiç kimse yıkamaz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Joe Biden'in Başkan Erdoğan'a yönelik açıklamalarıyla ilgili Çelik şunları söyledi:
Sözlerinin aslında siyaset anlamında darbecilik olduğunu bildiği için "darbe ile değil seçimle yapacağım" diye bir kelime kullanıyor. Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Eski sömürge zihniyetini yansıyan bir yaklaşımla konuşmuş.
Demokrasiyi korumak için nasıl bedeller ödeyeceğimizi 15 Temmuz darbe girişiminde de gösterdik. Türkiye'de dış müdahale meselesi çok konuşulur. Zaman zaman komplo teorisi olduğu söylenir. Ama gördüğünüz gibi dünyada bu müdahalelerin, konuşmaların zaman zaman Türkiye için gündeme getirildiği görülüyor.
Unutulmasın ki Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir. Türkiye demokrasi için büyük bedeller ödemiştir. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, kimse demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez.

DAHA AHLAKSIZ BİR CÜMLE DUYMADIM
CHP sözcüsü çıkmış, milletin oyları ile seçilmiş Türkiye'nin meşru Cumhurbaşkanını Amerikan seçimlerinde meze olmakla suçluyor. Ben Türk siyasi hayatında şimdiye kadar, bunun kadar kurulmuş ahlaksız bir cümle duymadım.
Bir takım kriz dilencileri var. Türkiye'deki siyasi denklemin değişmesi ya da kendilerine siyasi bir alan açılması için kriz dilenciliği yapan, Türkiye'nin saldırıya uğramasını, ekonomik kriz çıkmasını ve Türk siyasi hayatının alt üst olmasını isteyerek buradan kendisine yol açabileceğine dair tasavvuru olan bir damar var. Bu damar çok tehlikelidir.
(Muhalefetin "Biden'in sözlerine 7 ay neden geç verildi" açıklamalarına ilişkin) Cumhurbaşkanımızı devirmekten, milletimizin kararını devirmekten bahsediyorlar. Yabancı devlet adamının söylemine katılmadık. Bunu dile getirmedik. Buna muhalefet partileri de cevap verecek dedik. Tuttular Cumhurbaşkanımızı, İletişim Başkanımızı hedef aldılar. Burada suçlanan sizsiniz, niye cevap vermiyorsunuz?

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Demokrasimizi hiç kimse yıkamaz
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