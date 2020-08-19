Demokrasimizi hiç kimse yıkamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Joe Biden'in Başkan Erdoğan'a yönelik açıklamalarıyla ilgili Çelik şunları söyledi:Sözlerinin aslında siyaset anlamında darbecilik olduğunu bildiği için "darbe ile değil seçimle yapacağım" diye bir kelime kullanıyor. Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Eski sömürge zihniyetini yansıyan bir yaklaşımla konuşmuş.Demokrasiyi korumak için nasıl bedeller ödeyeceğimizi 15 Temmuz darbe girişiminde de gösterdik. Türkiye'de dış müdahale meselesi çok konuşulur. Zaman zaman komplo teorisi olduğu söylenir. Ama gördüğünüz gibi dünyada bu müdahalelerin, konuşmaların zaman zaman Türkiye için gündeme getirildiği görülüyor.Unutulmasın ki Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir. Türkiye demokrasi için büyük bedeller ödemiştir. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, kimse demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez.CHP sözcüsü çıkmış,milletin oyları ileseçilmiş Türkiye'ninmeşru CumhurbaşkanınıAmerikan seçimlerindemeze olmaklasuçluyor.Ben Türk siyasihayatında şimdiyekadar,bunun kadarkurulmuşahlaksız bircümle duymadım.Bir takım kriz dilencilerivar. Türkiye'deki siyasi denklemindeğişmesi ya da kendilerinesiyasi bir alan açılması için krizdilenciliği yapan, Türkiye'ninsaldırıya uğramasını, ekonomikkriz çıkmasını ve Türk siyasihayatının alt üst olmasını isteyerekburadan kendisine yol açabileceğinedair tasavvuru olan birdamar var. Bu damar çok tehlikelidir.(Muhalefetin "Biden'insözlerine 7 ay neden geç verildi"açıklamalarına ilişkin)Cumhurbaşkanımızı devirmekten,milletimizin kararınıdevirmekten bahsediyorlar.Yabancıdevlet adamının söyleminekatılmadık.Bunu dile getirmedik.Buna muhalefet partileride cevap verecekdedik. TuttularCumhurbaşkanımızı,İletişimBaşkanımızıhedef aldılar.Burada suçlanansizsiniz,niye cevap vermiyorsunuz?