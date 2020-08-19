Demokrasimizi hiç kimse yıkamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Joe Biden'in Başkan Erdoğan'a yönelik açıklamalarıyla ilgili Çelik şunları söyledi:
Sözlerinin aslında siyaset anlamında darbecilik olduğunu bildiği için "darbe ile değil seçimle yapacağım" diye bir kelime kullanıyor. Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Eski sömürge zihniyetini yansıyan bir yaklaşımla konuşmuş.
Demokrasiyi korumak için nasıl bedeller ödeyeceğimizi 15 Temmuz darbe girişiminde de gösterdik. Türkiye'de dış müdahale meselesi çok konuşulur. Zaman zaman komplo teorisi olduğu söylenir. Ama gördüğünüz gibi dünyada bu müdahalelerin, konuşmaların zaman zaman Türkiye için gündeme getirildiği görülüyor.
Unutulmasın ki Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir. Türkiye demokrasi için büyük bedeller ödemiştir. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, kimse demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez.
DAHA AHLAKSIZ BİR CÜMLE DUYMADIM
CHP sözcüsü çıkmış,
milletin oyları ile
seçilmiş Türkiye'nin
meşru Cumhurbaşkanını
Amerikan seçimlerinde
meze olmakla
suçluyor.
Ben Türk siyasi
hayatında şimdiye
kadar,
bunun kadar
kurulmuş
ahlaksız bir
cümle duymadım.
Bir takım kriz dilencileri
var. Türkiye'deki siyasi denklemin
değişmesi ya da kendilerine
siyasi bir alan açılması için kriz
dilenciliği yapan, Türkiye'nin
saldırıya uğramasını, ekonomik
kriz çıkmasını ve Türk siyasi
hayatının alt üst olmasını isteyerek
buradan kendisine yol açabileceğine
dair tasavvuru olan bir
damar var. Bu damar çok tehlikelidir.
(Muhalefetin "Biden'in
sözlerine 7 ay neden geç verildi"
açıklamalarına ilişkin)
Cumhurbaşkanımızı devirmekten,
milletimizin kararını
devirmekten bahsediyorlar.
Yabancı
devlet adamının söylemine
katılmadık.
Bunu dile getirmedik.
Buna muhalefet partileri
de cevap verecek
dedik. Tuttular
Cumhurbaşkanımızı,
İletişim
Başkanımızı
hedef aldılar.
Burada suçlanan
sizsiniz,
niye cevap vermiyorsunuz?