Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu oluşturup, kırmızı ışıkta halay çektiler
Son dakika haberi: Koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemlere uyulması için devlet seferber olmuş durumda. Art arda il bazlı kararlar alınırken, vakaların artışda olduğu illerden olan Diyarbakır'dan skandal görüntüler geldi. Kentte bir düğün sırasında konvoy yapıldı. Konvoy yapılması yetmezmiş gibi, bir de kırmızı ışıkta yol kapatılarak halay çekildi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüntüler tepki çekti.