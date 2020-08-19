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'da yasağa rağmen düğün konvoyu oluşturup, kırmızı ışıkta halay çektiler

haberi: ile mücadele kapsamında önlemlere uyulması için devlet seferber olmuş durumda. Art arda il bazlı kararlar alınırken, vakaların artışda olduğu illerden olan 'dan skandal görüntüler geldi. Kentte bir düğün sırasında konvoy yapıldı. Konvoy yapılması yetmezmiş gibi, bir de kırmızı ışıkta yol kapatılarak halay çekildi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüntüler tepki çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 11:13 Son Güncelleme: 19.8.2020 12:00 ABONE OL
Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu oluşturup, kırmızı ışıkta halay çektiler

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Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu oluşturup, kırmızı ışıkta halay çektiler
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