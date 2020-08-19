Düğünden değil halaydan vazgeçin

KOVİD-19 ile mücadelede özellikle düğün ve eğlence ortamlarında ne maske ne sosyal mesafe ne de hijyen kurallarına uyuluyor. Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, her ortamda 3 altın kural olan maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesi uyarısında bulunarak şunları söyledi: "Düğün mutluluk verici, güzel bir şey. Düğünle beraber insanların ölümüne yol açıcı birtakım gelenek ve görenekleri oluşturuyorsak bu mutluluk değil hazin bir sonuç olur. Düğünler mutlaka açık havada ve sosyal mesafeyi koruyarak yapılmalı hatta düğün sahibi sorumluluk alarak maskeleri dağıtıp, masaların arasını en az 2 metre mesafeli yapmalı.Buna uymazsak düğünümüz acıya, taziyeye dönüşebilir. Düğünden değil ama halaydan vazgeçin."Akdağ'ın bu açıklamalarına rağmen her gün yeni bir düğün faciasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yalova'nın Armutlu ilçesi Kapaklı Mahallesi meydanında, cumartesi yapılan düğünde, ne sosyal mesafe ne maske kuralına uyuldu. Onlarca kişi el ele tutuşup, dansözün etrafında oynadı. Bilecik'in Bozüyük ilçesi İçköy Mahallesi'nde düğün yaptı. Düğün sahipleri de dahil 11 kişide Kovid-19 çıkınca mahalle karantinaya alındı. İzmir'de bir düğün konvoyu Bayraklı Tüneli'nde yolu trafiğe kapatıp, müzik eşliğinde oynadı. Beş araca cezai işlem uygulanırken şahıslara 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. AA-DHA