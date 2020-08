Emine Erdoğan, tedavileri tamamlanan caretta carettaları denize uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Kaş ilçesinde tedavileri tamamlanan caretta carettaları denize bıraktı, Patara Antik Kenti'ni gezdi. Erdoğan, üzerlerine takılan çiplerle bilim insanlarının kaplumbağaların serüvenini izleyeceklerini ve karşılaştıkları tehditleri takip edebileceklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı'na katılmak üzere Patara Sahili'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk olarak Türkiye'nin Akdeniz sahillerinde yaşayan deniz kaplumbağalarını anlatan bir video izledi. Erdoğan, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı hakkında bilgi aldı. Uydu takip cihazı takılan üç deniz kaplumbağasından birisine "Belkıs" ismini veren Erdoğan, "Belkıs" ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Patara" ve "Likya" adını verdiği üç kaplumbağanın denizle kavuşması etkinliğine katıldı. Kaplumbağalardan birisini doğal yaşam alanına kucağında taşıyarak bıraktı.







"DENİZLERİ ÖZELLİKLE PLASTİKLERDEN ARINDIRMALIYIZ"



Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir olaya şahitlik ettiklerini ve deniz kaplumbağalarını maviliklere bıraktıklarını söyledi. Caretta carettaların denizlerin en nadide sakinlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu türün, 100 milyon yıldan fazladır okyanuslarda yaşadığı biliniyor. Onlar dünyanın en eski şahitleri ama ne yazık ki nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Onları hayatta tutmamız lazım. Çünkü kıyı ve deniz ekosistemi için vazgeçilmez bir role sahipler. Etçil türleri, denizanalarını öğüterek küçük deniz canlılarının beslenmesini sağlıyorlar. Otçul türleri ise denizaltında adeta bir bahçıvan gibi çalışıp, deniz çayırlarının sağlıklı kalmasına hizmet ediyorlar. Onların yaşam alanlarını ve göç yollarını her türlü tehditten korumalıyız. Balıkçılık faaliyetlerinin ve deniz taşıtlarının zarar vermesinin önüne geçmeliyiz ve her tür deniz kirliliğine engel olmalıyız. Denizleri özellikle plastiklerden arındırmalıyız."













"TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"



Caretta carettaları korumak için teknolojiden faydalanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, üzerlerine takılan çiplerle bilim insanlarının kaplumbağaların serüvenini izleyeceklerini ve karşılaştıkları tehditleri takip edebileceklerini de dile getirdi. Türkiye'nin deniz kaplumbağalarını koruma noktasında Akdeniz'deki örnek ülke olmasının çok sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da bilim insanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın ortak çabasıyla onları korumaya devam edeceğiz. Dünya hepimizin ortak evi. O nedenle, kirlilikle mücadele de hepimizin ortak derdi olmalı. Bu muhteşem kumsallardan denize açılan yavru kaplumbağalar, 25 yıl tüm Akdeniz'i dolaştıktan sonra buraya gelip yuva yapacaklar. İnanıyorum ki geri döndüklerinde torunlarımız onları aynı hassasiyetle karşılayacak. Sürdürülebilir bir deniz ve kıyı temizliği, bu canlılara borcumuzdur" dedi.





Bu alanda çalışma yapan tüm kurumlara ve bilim insanlarına teşekkür eden Erdoğan, gayretlerinin devamını diledi. "Belkıs" adını verdikleri kaplumbağayı denize bırakmakla kalmayacağını belirten Erdoğan, "Ben de çip sayesinde takipçisi olacağım. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun. Gayretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.







"YUVALAMA 8 BİNE ÇIKTI"



Bakan Murat Kurum ise her türlü çevre ile doğa projesine destek veren Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Bakanlık olarak ülkenin her yerinde doğayı ve çevreyi koruyan faaliyetler yürüttüklerini aktaran Kurum, "1990'lı yıllarda 1500 olan yuvalama sahası 8 bine çıktı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, ülkemizdeki kaplumbağaları 'tehlikeli' sınırından 'en az edişe verici' sınırlara çekti. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar çok önemli. DEKAMER aracılığıyla gönderdiğimiz kaplumbağalarımızı anlık izliyoruz. Geçen yıl İztuzu'ndan 'Tuba' isimli kaplumbağamızı göndermiştik. Şu an Arnavutluk sınırlarına kadar geldi." Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm denizler ve kıyılardan 72 bin 500 ton deniz çöpü topladıklarını da kaydetti.











PATARA ANTİK KENTİ'Nİ ZİYARET ETTİ



Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum ile beraberindekiler, plajdaki programın ardından "2020 Patara Yılı" kapsamında Patara Antik Kenti'ni ziyaret etti. Antik kentteki araştırmaların başkanı Prof. Dr. Havva Işık'tan kazı ve restorasyon çalışmalarına dair bilgi alan Erdoğan, dünyanın ilk meclis binası olma özelliğine sahip tarihi yapıyı inceledi. Burada kısa bir müzik dinletisini izleyen Erdoğan, gazetecilerle de bir araya geldi.





Emine Erdoğan'a, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi gezisi sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'un yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Kaska, DEKAMER Proje Başkanı Eyüp Başkale, TURMEPA (DenizTemiz Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen ve basın mensupları eşlik etti.

