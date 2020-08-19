Gece kulübü yapılmıştı! İstanbul Barosu'na ait bina ile ilgili yeni gelişme

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Gece kulübü yapılmıştı! Barosu'na ait bina ile ilgili yeni gelişme

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Barosu'nun sosyal tesisi olarak kullanılması amacıyla 2012 yılının Ekim ayında satın aldığı boğaz manzaralı binanın, işletmeciye devredilerek gece kulübü olarak işletilmesine ilişkin sosyal medya paylaşımları ve çıkan haberler üzerine harekete geçti.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 11:56 Son Güncelleme: 19.8.2020 12:03 ABONE OL
Gece kulübü yapılmıştı! İstanbul Barosu'nun kiraladığı bina ile ilgili yeni gelişme

TBB Saymanlığı Barosu'na bir yazı göndererek, sosyal tesis olarak kullanılması için satın alınan binanın gece kulübü olarak işletmeciye devredilip devredilmediğini sordu. DHA'nın edindiği bilgilere göre henüz bir yanıt vermedi. Gelecek yanıtta binanın gece kulübüne kiralandığının bildirilmesi halinde TBB'nin binayı, İstanbul Barosu'ndan geri alabileceği öğrenildi.

Gece kulübü yapılmıştı! İstanbul Barosu'nun kiraladığı bina ile ilgili yeni gelişme

BİNA TÜM AVUKATLARIN
Edinilen bilgilere göre Beşiktaş'taki boğaz manzaralı bina, Barosu'nun talebi üzerine avukatların sosyal tesis olarak kullanılması amacıyla satın alındı. 'nun kullanımına tahsis edilen bina, 25 Ocak 2013'te protokolle teslim edildi. Protokolün 3. maddesine göre binanın "mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde avukatların yardımlaşmasını ve dayanışmasını temin amacıyla kullanılabileceği düzenlendi. Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınan bina, amacı dışında kullanılması durumunda sorumluluğun İstanbul Barosu Başkanlığı'na ait olduğu belirtildi.

Gece kulübü yapılmıştı! İstanbul Barosu'nun kiraladığı bina ile ilgili yeni gelişme

İVEDİLİKLE CEVAP VERİN
TBB Saymanlığı Barosu'na gönderdiği yazıda "ivedilikle ve yazılı olarak bilgi verilmesiniö istedi. Baronun vereceği yanıt sonrası yapılacak değerlendirmede taşınmazın gece kulübü olarak işletildiğinin anlaşılması halinde tahsis amacına aykırı kullanımı nedeniyle bina geri alınacak.

Gece kulübü yapılmıştı! İstanbul Barosu'nun kiraladığı bina ile ilgili yeni gelişme

Bu karara gerekçe olarak "Protokolün 3.8. maddesinde 'Baro, iş bu protokol ile kullanım hakkını devraldığı taşınmazı Avukatlık Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun kullanmayı taahhüt eder' hükmünün ihlal edilmesi gösterilecek.

Gece kulübü yapılmıştı! İstanbul Barosu'nun kiraladığı bina ile ilgili yeni gelişme

25 BİN TL KİRA KARŞILIĞI SÖZLEŞME
Barosu sosyal medya paylaşımları ve basına yansıyan haberlerden sonra bir açıklama yaparak binayı kiraya verdiğini kabul etti. Baro, aylık kira bedelinin sadece 25 bin lira olduğunu açıkladı. Baro açıklamasında özetle şöyle denildi: "Bu tesis için bütçesinden çıkan bir harcama yoktur. Tam aksine ayda 25 bin TL kira karşılığı sözleşme yapılmıştır.

Gece kulübü yapılmıştı! İstanbul Barosu'nun kiraladığı bina ile ilgili yeni gelişme

Halen bu tesis için Baro tarafından harcanmakta olan bir gider kalemi de mevcut değildir. Baroya ait ve/ veya tahsisli bulunan bütün mekanlar, ekonomik değerini katlayarak nemalanmaktadır. Şeffaflık öngörülmek suretiyle işletmeci, gazete ilanı ve Baro Web Sitesi duyurusu ile saptanmıştır."

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Gece kulübü yapılmıştı! İstanbul Barosu'na ait bina ile ilgili yeni gelişme
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