‘Her şey güzel olacak’ dediler esnafın iş yerlerini yıkıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletmeden, 10 Ağustos'ta gönderdiği ihtarnameyle "geçmişe dönük alacaklarının tahsili ve çevre düzenlemesi yapılacağı" gerekçesiyle işgal edilen taşınmaz malı 15 gün içinde boşaltmasını istedi. Meydanda çay bahçesi işleten Necmiye Beşer, "Karar nedeniyle çok şaşkınız. Bu aylarda olmasını da anlamıyoruz, 18 çalışanımız var. Bu karar bizim özelimizde değil 11 esnafı etkiliyor. İşsizlikle böyle mi mücadele edilecek? Buraların aynı zamanda yıkıldıktan sonra çevre düzenlemesi yapılacağını ve ihaleye açılacağını öğrendik. Burası bizden alınıp neden başkasına verilecek? Burası kaçak bir yapı değil. Bize burayı, Başbakanlık Ofisi'nin arkasında işletmemiz karşılığında dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanımız vermişti. Cumhurbaşkanımızın verdiği bir yeri, nasıl olur da 'Her şey güzel olacak' diyerek halktan oy alan Ekrem İmamoğlu gelip yıkar ve başkasına peşkeş çekmeye çalışır anlamıyoruz" dedi. Aylık 20 bin 800 lira işgaliye ödediklerini ifade eden Beşer, "Vergisi, kirası ve sigortası ödenen bir yer. CHP zihniyeti halktan yana çalışma yapar, ranttan yana değil" diye konuştu. İşletmeci Ömer Faruk Yüksel ise, "Gezi olaylarında Cumhurbaşkanımıza destek verdiğimiz için buraları başkalarına peşkeş çekmek istiyorlar. Çevre düzenlemesini ortak yapabiliriz. Bu yıkım maksatlıdır. İktidara destek olanlara zarar vermek için yapılıyor" dedi.