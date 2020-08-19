İslahiye’de düğünün ardından 49 evde, 175 kişi karantinaya alındı

İslahiye'ye bağlı Kozdere ve Burunsuzlar mahallelerinde, katıldıkları düğünün ardından döndükleri evlerinde rahatsızlanan F.D., A.D. ve Ş.E.'nin hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. 3 kişi hastanede tedaviye alınırken, filyasyon ekibi de bu kişilerin temasta bulunduğu 175 kişiye ulaştı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla her iki mahallede 49 evde yaşayan 175 kişi, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan evlerin çevresine jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek giriş ve çıkışlar yasaklandı.