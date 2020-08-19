İstanbul Havalimanı küresel yardım merkezi olacak

Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Programlar ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Xavier Castellanos, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı Sütlüce'deki Başkanlık Ofisi'nde ziyaret etti.Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Kınık, Castellanos'un İstanbul Havalimanı'nı da ziyaret ettiğini belirterek "Havalimanımızın içerisinde Kızılay ve Federasyonumuza tahsis edilmiş, küresel operasyonlarımızı yürüteceğimiz bir afet ve insani yardım merkezimiz inşa edilecek. Dolayısıyla İstanbul Havalimanımızın bünyesinde işletici İGA'yla da yapılan münasebetler neticesinde, Ulaştırma Bakanlığımız, İGA, Kızılay ve Federasyonumuz birlikte bu bölgede hem dünyadan gelecek insani yardımların, afet operasyon malzemelerinin Türkiye içerisinde hem de buradan dünyaya yapılacak yardımların Türkiye'den sağlanacak tedariklerle gerçekleştirilmesinde önemli bir merkez olacak" diye konuştu. Kınık, İstanbul'un, IFRC'nin küresel ve operasyonel lojistik merkezi haline geleceğini de sözlerine ekledi.