Meraktan meşalenin ipini çekmiş. Önce tanık, sonra sanık oldu

TANIK, ŞÜPHELİYİ TEŞHİS ETTİ

Cumhuriyet Savcısı Emine Koçak tarafından jet hızıyla açılan davanın iddianamesine göre 16 Ağustos'ta İstinye Tersanesi Barış ve Hoşgörü Parkı'nda arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Vahap Çap, saat 22.00 sıralarında yanında bulunan işaret fişeğinin ipini çekti. Ateşlenen işaret fişeği Emirgan Korusu'nun içine düştü ve yangına neden oldu. Olay Yeri İnceleme Raporu'nda minibüslerin bekleme yeri olarak kullanılan İstinye Barış ve Hoşgörü Parkı'nda çalılıklar arasında havai fişek ve bu fişeğe ait tıpa bulundu. Yangının çıktığı Emirgan Korusu'nun kuzey yamacının yaklaşık 70 dereceye varan eğimli arazi yapısına sahip olduğu ve yaklaşık 70-80 metrekare ağaçlık alanının yandığı raporda açıklandı. Tanık Harun Taştan ifadesinde, "O gün İstinye Tersanesi avlusunda buluşmak için arkadaşlarımla sözleştik. Oraya vardığımızda kalabalık başka bir grup vardı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bu kalabalık grubun bulunduğu araçtan havai fişek atıldı. Çevre ağaçlıktı. Ardından elinde kırmızı renkli işaret fişeği bulunan 30'lu yaşlarda, mavi şortlu, beyaz-bej renkli bir tişörtü olan, esmer tenli, kilolu, seyrek saçlı birisi çıktı. Bu kişinin fişeği attığını düşündüm. 15 dakika geçmeden itfaiye geldi ve Emirgan Korusu'na doğru gittiler" dedi. Harun Taştan, daha sonra tarif ettiği kişiyi net olarak teşhis etti.

TANIKTI, SANIK OLDU

Vahap Çap'ın önce tanık olarak ifadesi alındı. Çap tanık ifadesinde hiç kimsenin işaret fişeği attığını görmediğini iddia etti. Ancak daha sonra elde edilen delillerin ardından bu defa şüpheli olarak alınan ifadesinde, "Arkadaşlarımla İstinye sahilinde alkol alıyordum. Daha sonra evime gittim ve evimin kömürlüğünde meşale buldum. Meşalenin kullanma tarihi çoktan geçmişti. Meşaleyi aldım tekrar arkadaşlarımın yanına döndüm. Yanımdaki meşalenin altında ip vardı. Merak ettim ipi çektim ve meşalenin içinden bir şey fırladı. Fırlayan şey kırmızı renkli bir ışıktı. 30-40 saniye havada bir ışık yandı. Biz oturmaya devam ettik. Ben ormanlık alanın yandığını bilmiyordum. Bir süre sonra polisler yanıma gelince haberim oldu. Ben meşaleyi yanıma deneme amaçlı aldım. Eğlence ve kutlama amaçlı meşaleyi yanıma almadım. Amacım ormanı yakmak değildi. Meşale uzun süredir kömürlükte duruyordu. Ben bunun meşale olduğunu düşünüyordum ama değilmiş işaret fişeğiymiş. Çalışıp çalışmadığını öğrenmek için yanıma aldım. Yangın çıkacağını hiç düşünmedim. Çok pişmanım, olayın böyle olacağını tahmin edemedim" dedi.



İddianamede şüphelinin işaret fişeğini fırlatmak suretiyle Emirgan Korusu'nda yangına sebebiyet verdiği anlatıldı. Olası kasıtla hareket ederek yangın çıkarttığı belirtilen şüphelinin 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması istendi.

Emirgan Korusu'ndaki yangın; Şüpheli serbest bırakıldı