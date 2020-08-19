‘O cani ruhlu insanla kesinlikle uzlaşmam’

İstanbul'da diş hekimi Sena Koçak'ı trafikte darp eden ve aracının üzerinde zıplayan şüphelinin dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Karara tepki gösteren Sena Koçak, "O caniyle uzlaşmam sözkonusu olamaz" dedi. Eyüpsultan'da 13 Ağustos'ta Emre Etyemez, diş hekimi Sena Koçak'ı darp edip, arabasının üzerinde zıplamıştı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan olayın ardından şüpheli Etyemez tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında dosya Uzlaştırma Bürosu Savcılığı'na gönderildi. Tarafların uzlaşması halinde şüpheli Etyemez serbest kalacak ve dosya kapanacak. Aksi halde şüpheli hakkında dava açılacak. Dosyanın Uzlaşma Bürosu'na gönderilmesini kabul etmediğini belirten Sena Koçak, kendisine saldırıp darp eden zanlı ile uzlaşmasının ve affetmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Özelliklede bir kadın olarak böyle bir şiddetin telafisi ve affı hiçbir süretle olamaz. Yaşadığım şiddet, vahşet, korku ve pisikolojik travma geri dönüşümü olmayan hasarlar yaratmıştır. O dakikaların etkisini hala üzerimden atmış değilim. Ben veya herhangi bir kadın bu şekilde cani bir saldırıya maruz kalmasına göz yumamam. Kesinlikle uzlaşma ve affetme gibi bir durum sözkonusu olamaz. O cani ruhlu insanla karşı karşıya gelmek istemem" dedi.