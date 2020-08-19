Salgınla mücadeleyi etkili yönetiyoruz

AK Parti MKYK ve MYK dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, koronavirüsle mücadelede il bazındaki gelişmelere ilişkin bir sunum yaptı. Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede sürecin etkili yönetildiğini, önümüzdeki günlerde vaka sayılarında azalma beklediğini ifade etti. Şanlıurfa'da hastane konusunda yaşanan sıkıntının giderilmesi için Sağlık Bakanı'na talimat verdiğini de kaydeden Erdoğan'ın, gerekli tedbirlerin alınacağını söylediği belirtildi. Toplantıda 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif de gündeme geldi. Ayasofya'nın sadece İslam mabedi olarak değil, diğer inançlardan vatandaşların da ziyaret edebileceği bir yer olduğuna dikkat çeken Erdoğan, kurmaylarına "Bunu herkese iyi anlatın" talimatı verdi.