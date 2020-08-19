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Son dakika: Adana'da yakalanan terörist ile ilgili şoke eden detaylar! Metropolleri kana bulamak için oradan gelmiş...
Son dakika haberi: Adana'da 37 kilogram patlayıcı ile yakalanan terörist ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Teröristin, örgütte sözde özel kuvvetlerde eğitim aldığı ve metropollerde kanlı saldırı gerçekleştirmek için Türkiye'ye geldiği bildirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...