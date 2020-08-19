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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Adana'da yakalanan terörist ile ilgili şoke eden detaylar! Metropolleri kana bulamak için oradan gelmiş...

: 'da yakalanan terörist ile ilgili şoke eden detaylar! Metropolleri kana bulamak için oradan gelmiş...

haberi: 'da 37 kilogram patlayıcı ile yakalanan terörist ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Teröristin, örgütte sözde özel kuvvetlerde eğitim aldığı ve metropollerde kanlı saldırı gerçekleştirmek için Türkiye'ye geldiği bildirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 12:58 Son Güncelleme: 19.8.2020 13:39 ABONE OL
Son dakika: Adana'da yakalanan terörist ile ilgili şoke eden detaylar! Metropolleri kana bulamak için oradan gelmiş...
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Son dakika: Adana'da yakalanan terörist ile ilgili şoke eden detaylar! Metropolleri kana bulamak için oradan gelmiş...
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