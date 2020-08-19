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SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 19 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte 'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 19 Ağustos corona virüs tablosu tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 19 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 19.8.2020 20:33 Son Güncelleme: 19.8.2020 20:38 ABONE OL
SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 19 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 19 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 19 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

19 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ
Vaka sayımız, 1.300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın.


DÜNKÜ VERİLER
Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 18 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

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SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 19 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri
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