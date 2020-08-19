Son Dakika Haberi | Google'dan Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin açıklama

Google, sosyal medya düzenlemesi nedeniyle şirketin Türkiye'deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Google'dan yapılan açıklamada, 2006'dan bu yana İstanbul'da kurulu bulunan Google Reklamcılık'ın yurt dışında yerleşik Google şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin Türkiye'de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yaptığı anımsatıldı.