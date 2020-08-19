Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika Haberi | Google'dan Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin açıklama

Son Dakika Haberi | 'dan 'deki operasyonlarına ilişkin açıklama

Yasası 'de kabul edildikten sonra dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. 'dan yapılan açıklamada, "Kanunda yapılan güncel değişiklikler sebebiyle Google'ın 'deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 20:53 Son Güncelleme: 20.8.2020 02:24 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Google'dan Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin açıklama

, düzenlemesi nedeniyle şirketin 'deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Google'dan yapılan açıklamada, 2006'dan bu yana 'da kurulu bulunan Google Reklamcılık'ın yurt dışında yerleşik Google şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin Türkiye'de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yaptığı anımsatıldı.

Son Dakika Haberi | Google'dan Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin açıklama

Söz konusu haberlerin, 'ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili 2021 yılında yapmayı planladığı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılarak yayılmasına dayandığı belirtilen açıklamada, konunun söz konusu kanunda yapılan değişiklikler ve düzenlemeleriyle bir ilgisi bulunmadığının altı çizildi.

Son Dakika Haberi | Google'dan Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin açıklama

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi | Google'dan Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA