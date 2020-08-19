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Son dakika: duyurdu: 8 terörist etkisiz

:" kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi''

Giriş Tarihi: 19.8.2020 19:14 Son Güncelleme: 19.8.2020 19:20 ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz
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