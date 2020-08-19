Son dakika: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak...

Gelen son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılacak.

Türkiye'deki son vaka artışları değerlendirilecek, önlemler ve yeni tavsiye kararları üzerinde durulacak. Bilim Kurulu'nda alınan kararları saat 19.00'da Bakan Koca kameralar karşısına geçerek duyuracak.

Bakan Koca, her zaman olduğu gibi basın mensuplarının kendisine ileteceği soruları da yanıtlayacak.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Koronavirüs salgını birçok ülkede ikinci evreye geçti. Yeni pik seviyeleri görülürken, yeni önlem haberleri gelmeye başladı. Türkiye'de de tedbirlere tam olarak uyulmaması nedeniyle vakalarda yeni pikler görülmeye başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün son vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 251 bin 805 ve can kaybının 6 bin 16 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 82 bin 318 test yapıldı, 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 942 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, vaka sayısı 251 bin 805 ve vefat sayısı 6 bin 16 oldu.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı ise 703 olarak açıklandı.