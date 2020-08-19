Son dakika: Uzman isimden çok çarpıcı makyaj uyarısı! O ürünler koronavirüse davetiye çıkarıyor...

"MAKYAJ MALZEMELERİNİ İNSAN ELİ GİBİ DÜŞÜNÜN"

Virüsün kozmetik ürünlerinde 4-5 saat süreyle canlı kalabildiğini belirten Ceyhan, "Makyaj malzemelerini insan eli gibi düşünün. Bir kişide virüs bulunuyorsa elini ağzına ya da burnuna götürdüğünde o eline bulaşacaktır. Sadece ruj için değil parfümler, göz makyajı için kullanılan kozmetik ürünlerin ortak kullanımı risk taşıyor. Kesinlikle böyle bir dönemde bu şekilde makyaj malzemesi değişimi risklidir. Virüs orada bir süre canlı kalabiliyor. Canlı kaldığı sürede bir başkası alıp ağzına, burnuna sürerse sadece ruj için değil parfümler dahil birçok makyaj malzemesinde olabilir. Göz makyajı malzemelerinden bulaşma da söz konusu" diye konuştu.