Son dakika: Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta Türkiye paniği! Çaresizlikten ne diyeceklerini şaşırdılar...

Dendias, ilk olarak GKRY lideri Nikos Anastasiadis ve daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştü.

Yunanistan ile Rum kesimi 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde atacakları bir sonraki adımı kararlaştırırken, bölgedeki (Doğu Akdeniz) gelişmelerin Türkiye ile AB ilişkilerinin geleceğine yön vereceği konusunda anlaştı.

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