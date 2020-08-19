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Son dakika: Yunanistan ve 'ta paniği! Çaresizlikten ne diyeceklerini şaşırdılar...

Son dakika haberi: 'nin 'deki kararlı adımları ve art arda ilan ettiği Navtex'ler Yunanistan ile Rum kesimini paniğe sevk etti. Çalmadık kapı bırakmayan iki ülkenin son umudu, bu ay sonu Berlin'de düzenlenecek kritik zirvesi... Rum Bakan Christodoulides, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bölgedeki gelişmelerin büyük ölçüde AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğini belirleyeceğini düşünüyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 14:39 Son Güncelleme: 19.8.2020 14:53 ABONE OL
Son dakika: Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta Türkiye paniği! Çaresizlikten ne diyeceklerini şaşırdılar...

Yunanistan ve Rum Yönetimi (GKRY), 'deki gelişmelerin Avrupa Birliği () ile 'nin gelecekteki ilişkisine yön vereceğini iddia etti.

Rum basınında yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Rum kesimine günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Son Dakika: Yunanistan'da Türkiye paniği! Neden AB kozunu oynamaya çalışıyorlar? | Video

Son dakika: Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta Türkiye paniği! Çaresizlikten ne diyeceklerini şaşırdılar...

Dendias, ilk olarak GKRY lideri Nikos Anastasiadis ve daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştü.

Yunanistan ile Rum kesimi 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde atacakları bir sonraki adımı kararlaştırırken, bölgedeki () gelişmelerin ile AB ilişkilerinin geleceğine yön vereceği konusunda anlaştı.

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Son dakika: Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta Türkiye paniği! Çaresizlikten ne diyeceklerini şaşırdılar...

Rum Bakan Christodoulides, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bölgedeki gelişmelerin büyük ölçüde - ilişkilerinin geleceğini belirleyeceğini düşünüyoruz." iddiasında bulundu.

Yunan Bakan Dendias, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin AB'ye yönelik olduğuna öne sürerken AB'nin bununla mücadele için cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

Son dakika: Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta Türkiye paniği! Çaresizlikten ne diyeceklerini şaşırdılar...

'yi 'nin, ABD'nin ve bölgedeki ülkelerin açık pozisyonlarını ihlal etmekle suçlayan Dendias, Türkiye'nin Avrupa'nın değerlerini, uluslararası hukuku ve deniz hukukunu görmezden geldiğini savundu.

Son dakika: Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta Türkiye paniği! Çaresizlikten ne diyeceklerini şaşırdılar...

Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa, uzun süredir 'nin 'deki gelişmeler nedeniyle 'ye yaptırımlar uygulamasını istiyor.

Türkiye'yle ikili ilişkilerindeki sorunlarda AB'yi daha fazla taraf haline getirmek isteyen söz konusu ülkelerin, Berlin'de ay sonunda gerçekleşecek AB Dışişleri Bakanları toplantısında yaptırımlar konusunda AB'ye adım atmaya zorla

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Son dakika: Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta Türkiye paniği! Çaresizlikten ne diyeceklerini şaşırdılar...
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