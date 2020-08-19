TIR’da 165 göçmen yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı. Kentin girişindeki polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı TIR'ı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi. Dorsede saklanan düzensiz göçmenlerin sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere polis, su verdi. Bazı göçmenler kaçmaya çalıştı. Düzensiz göçmenler geniş güvenlik önlemleri altında Atatürk Spor Salonu'na getirildi. Su ve yiyecek dağıtılan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin geceyi Atatürk Spor Salonu'nda geçirdi.TIR sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.