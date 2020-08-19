Nevşin Mengü'nün 'tarihi müjde' hazımsızlığı tepki çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ilk yerli güneş paneli fabrikası açılışında dile getirdiği "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum" sözleri Türkiye'de bir anda gündemin birinci sırasına oturdu.

Başkan Erdoğan: Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz | Video

PİYASALARA MÜJDE DOPİNGİ OLDU



Başkan Erdoğan'ın konuşmasına kadar primli seyreden Borsa İstanbul değer kazanarak yukarı yönlü harekete geçti.



Borsa İstanbul yüzde 3'e yakın primle yukarıda 1123 puana kadar yükselirken, dolar yüzde 2'yi aşan kayıpla 7.35 bandından sert düşerek 7.20 lira seviyelerine kadar çekildi.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması piyasaları nasıl etkiledi? | Video

BORSA İSTANBUL'DA ENERJİ ŞİRKETLERİ DEĞER KAZANDI



Borsa İstanbul'da enerji şirketleri yükselişe geçti. Ak Enerji, Aksa Enerji, Ayen Enerji, Aygaz, Tüpraş, İpek Doğal Enerji, Petkim, Zorlu Enerji gibi sanayinin önde gelen enerji şirketlerinin hisse senetlerinde yukarı yönlü sert hareketler yaşanarak yüzde 5'leri aşan prim görüldü.

Türkiye tarihi müjdeye kilitlendi! Nevşin Mengü'den garip hesap! | Video

NEVŞİN MENGÜ: ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI GELMESİN



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yönelik canlı yayın yapan Nevşin Mengü'nün yaptığı ilginç hesap tepkilere neden oldu. Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Karadeniz'de Fatih gemilerinin hidrokarbon bulduğuna değinen Nevşin Mengü, enerji bulunsa bile derinliğinin problem olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Gaz bulunmuş diyorlar.. Burada mesele, gazın ne kadar derinde bulunduğu, ne kadar kolay çıkarılacağı.. İşin astarı yüzünden pahalı geliyorsa bir anlamı kalmıyor. Yani çıkarma maliyetinin az olması lazım ki bir işe yarasın."

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