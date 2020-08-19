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Uzmanlar koronavirüse karşı uyardı! İşte korunmak için 5 altın kural

Artan vakaları yüzünden devlet 21 Eylül’de okulları açabilmek için seferber olmuşken en basit ‘maske-mesafe’ kuralına bile tam olarak uyulmaması yeniden alarm zillerini çaldırdı. Uzmanlar koronavirüsten uzak tutacak 5 altın kuralı bir kez daha hatırlattı.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 07:28 ABONE OL
Uzmanlar koronavirüse karşı uyardı! İşte korunmak için 5 altın kural

Yazla birlikte artan koronavirüs vakaları yüzünden salgın yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı. Devlet, sağlık ordusu, valilikler okulların açılacağı 21 Eylül öncesi vaka sayısını düşürmek için mücadele ederken, kural tanımaz vatandaşlar tehlike saçıyor. Yaklaşan sonbaharla birlikte, koronavirüsle mücadele için alınması gereken önlemler tekrar gündeme geldi. Uzmanlar hayat kurtaran 5 altın kuralı şöyle sıralıyor:

1- Sokağa çıkarken maske takın. Kapalı yerlere maskesiz girmeyin.

2- Maske takıyor olsanız bile sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyun.

3- Hijyene çok dikkat edin. Yüzeylere, etrafa dokunmayın. Elinizi sık sık yıkayın.

4- Evinizi, işyerinizi, bulunduğunuz mekânı sürekli havalandırın.

5- Başkalarıyla tokalaşmayın, sarılmayın. Yakın temastan kaçının.

Sağlık Bakanlığı'nın salgınla mücadele için önerdiği diğer kurallar da şöyle sıralanıyor:

Hürriyet'in haberine göre; Öksürme veya hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın.

Ellerinizle, ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun.

Kapı kolları, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

Havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjan ile yıkayın.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlarla temas etmeyin.

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Uzmanlar koronavirüse karşı uyardı! İşte korunmak için 5 altın kural
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