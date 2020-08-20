Adresler hayali vurgun gerçek! CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki ihale vurgunu büyüyor

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde yaşanan ve SABAH'ın "Şaibeli ihale zurnacıya kaldı" başlığıyla manşete taşıdığı 13 milyonluk vurgun olayında, yeni detaylar çıktı. Sayıştay Raporları'na yansıyan vurgun olayıyla ilgili olarak SABAH yeni bilgilere ulaştı.







ÜÇ ADRES DE SAHTE

Beşiktaş Belediyesi'nin 12 milyon 980 bin liralık araç kiralama ihalesini alan Unosit firmasının, 800 bin liralık teminat mektubunun sahte çıktığı ortaya çıkmıştı. MASAK incelemesi ve savcılığa suç duyurusuna rağmen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın bilgisi dahilinde Necati Kendigelen'e ait firmaya belediyeden 11.8 milyon ödendiği belirlenmişti. Son olarak ise firmanın Rıza Akpolat'ın akrabası olan zurna sanatçısı Veli Uslu'nun üzerine bilgisi dışında devredildiği tespit edilmişti. SABAH, halkın 11.8 milyonunu alıp ortadan kaybolan şirketin izini sürdü ve şoke edici gerçekle karşılaştı.







Araç ihalesini alan Unosit Otomotiv'in ihale açıldığında verdiği resmi belgelerde Bakırköy'de "Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi No: 17/7"yi adres olarak göstermişti. Ancak söz konusu kayıtlarındaki adrese gittimizde, 17/7 gibi bir numara olmadığını gördük. Yeşilköy Caddesi üzerinde 17/A-B adresi vardı. Burada ise yıllardır başka bir firma faaliyet gösteriyordu ve söz konusu şirketin burada hiçbir zaman var olmadığını tespit ettik. Şu anda adreste faaliyet gösteren şirketin çalışanları ise, "Bizim olaylabir ilgimiz yok. Yıllardır burada faaliyet gösteriyoruz. Bu kişiler bizim adresimizi kullanmışlar. Söz konusu kişileri tanımıyoruz" dedi.







APARTMAN DAİRESİ ÇIKTI

Teminat mektupları sahte çıkınca belediye içindeki komisyonun suç duyurusuyla ihaleye girmeleri yasaklanan firma, skandalın ardından adresini değiştirmişti. Belediyenin kayıtlarında ikinci bir adres vardı. SABAH o adresin de izini sürdü. Firma bu defa "İkitelli Organize Sanayi Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi 7/B Blok Kat1" adresini yazmıştı. Ancak buraya da geldiğimizde, aynı ilk adreste olduğu gibi yıllardır burada faaliyet gösteren başka firma yetkilileri çıktı. Firma yetkilileri, "Unosit Otomotiv adlı bir firma duymadık. Bunu yapanlar dolandırıcı olabilir" diyerek tepki gösterdi.







Son olarak şirketin İstanbul Ticaret Odası'nda kayıtlı olan Avcılar'daki adresine gittik. "Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, İsmailbey Apt. No: 17/6" olarak görünen adresin de ailelerin oturduğu dairelerin bulunduğu apartman olduğu ortaya çıktı.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi 13 milyonluk vurgunu zurnacıya yıktı

CHP’li başkan Rıza Akpolat'ın şirketi zararda kendisi sefada

CHP’li başkan Rıza Akpolat'tan ‘lüks’ dönüşüm