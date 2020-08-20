Bahçeli'den son dakika açıklaması: Masum ve mazur görülemez

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerin sıcak tartışma gündemi olan ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'nin içişlerine müdahale niteliği taşıyan skandal açıklamalarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu ve "ABD'nin Başkanlık makamına talip bir siyasetçinin müttefik bir ülke hakkında akla ve hayale sığmayacak değerlendirmelerde bulunması hiçbir şekilde masum ve mazur gösterilemeyecektir." dedi.

"BIDEN CHP'NİN ÜST AKLIDIR"

CHP Genel Başkanıyla birlikte parti sözcülerinin Biden'in açıklamasının içeriğini değil de zamanlamasını, bununla kalmayıp hükümeti eleştirmeleri Türkiye sevgisinden yoksun, millete mensubiyet şuurundan mahrum bir siyaset köhneliğinin vahim örneğidir. Joe Biden CHP'nin üst aklıdır.

"BU DARBECİLİKTİR"

Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir.

"DONANMAMIZIN KARŞISINA ÇIKAN BEDELİNİ ÖDER"

Akdeniz veya Ege'de donanmamızın ve araştırma gemilerimizin karşısına çıkmaya cüret eden olursa bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.

Kumpasçı Joe Biden FETÖ’cüyle el ele