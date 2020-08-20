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Başkan Erdoğan: "Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık"

Başkan , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 22:35 ABONE OL
Başkan Erdoğan: Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan paylaştı: "Biz, milletimize hizmet aşkıyla yola çıktık" | Video


İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;

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Başkan Erdoğan: "Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık"
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