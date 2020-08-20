Başkan Erdoğan: "Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan paylaştı: "Biz, milletimize hizmet aşkıyla yola çıktık" | Video
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;
Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2020
Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/gbaATX3YrO