Başkan Erdoğan: "Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan paylaştı: "Biz, milletimize hizmet aşkıyla yola çıktık" | Video



İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;