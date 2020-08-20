İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri yasa dışı sanal bahis operasyonu düzenledi. Teknik ve fiziki takip başlatan Siber Polisleri, futbol müsabakalarını aracı olarak kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden sanal ortamda yasa dışı canlı bahis oynatan bir şebekeyi tespit etti. İddialara göre şebeke üyeleri canlı destek hattı da kurdu. Banka hesap bilgileri paylaşarak yasa dışı bahis oynatan çetenin 58 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. 30 şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Üç şüpheli tutuklandı. Altı şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Son dakika... İstanbul'da canlı destek hatlı bahis şebekesine operasyon | Video

220 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 220 cep telefonu, 347 sim kart, depolama ünitesi, 26 bilgisayar, 25 harici disk, 300 bin Dolar, 96 bin 20 lira nakit para, dört ruhsatsız tabanca, 114 mermi ve çok sayıda not defteri ile hesap cüzdanı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları incelemeye alındı.

Son dakika: Ankara merkezli 17 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu! 52 kişiye gözaltı