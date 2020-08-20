Son dakika: Başkan Erdoğan'ın müjdeyi yarın saat kaçta açıklayacağı belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı güneş paneli fabrikasının açılışında yarın tüm Türkiye'ye büyük bir müjde vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya 'Petrol ve doğalgaz bulundu' iddialarıyla çalkalanmaya başladı. Tüm Türkiye Erdoğan'ın vereceği müjdeye kitlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili bazı detaylar belli olmaya başladı.

Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Türkiye Cuma gününe kilitlendi!

SAATİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi İstanbul'da cuma namazı sonrası saat 15'de açıklanacağı belirtildi.