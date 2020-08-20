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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın müjdeyi yarın saat kaçta açıklayacağı belli oldu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi. Erdoğan'ın açıklamayı yarın saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 18:41 Son Güncelleme: 20.8.2020 18:55 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın müjdeyi yarın saat kaçta açıklayacağı belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı güneş paneli fabrikasının açılışında yarın tüm Türkiye'ye büyük bir müjde vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya 'Petrol ve doğalgaz bulundu' iddialarıyla çalkalanmaya başladı. Tüm Türkiye Erdoğan'ın vereceği müjdeye kitlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili bazı detaylar belli olmaya başladı.

Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Türkiye Cuma gününe kilitlendi!

SAATİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi İstanbul'da cuma namazı sonrası saat 15'de açıklanacağı belirtildi.

Başkan Erdoğan'ın 'Müjde'si ne olacak? Cuma günü dünyada tüm gözler Türkiye’ye çevrilecek!

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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın müjdeyi yarın saat kaçta açıklayacağı belli oldu
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