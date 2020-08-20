Dünyada 20 entegre tesis arasında

Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli tesisi olma özelliğini taşıyan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2016'da ihalesi gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA-1 GES) projesi kapsamında inşa edildi. Yatırım tutarı 400 milyon doları bulan ve 100 bin metrekare kapalı alana kurulan tesis, yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak ve gerçekleştireceği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını önleyecek. Panellerin yerlilik oranı yüzde 70'in üzerinde olacak. Dünyada bu kapsamdaki 20 entegre tesis arasına giren fabrikada, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi, TÜBİTAK ve ilgili bakanlıkların paydaşlığında oluşturulan Ar-Ge Merkezi'nde, 100 akademisyen görev yapıyor. 10 yılda Ar-Ge'ye 80 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 2.5 yıl boyunca 3.5 milyon güneş paneli üretilecek. Santral faaliyete geçtiğinde 2 milyon kişinin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak. Fabrikanın kapasitenin 2021'de 1000 megavata çıkarılması planlanıyor. Fabrika, kapasitesi arttıktan sonra ihracat da gerçekleştirecek. Güneş paneli üretiminde 4 farklı fabrika olan ingot, wafer, hücre ve panel üretiminin yanı sıra AR-GE'yi de tek çatı altında toplandığı fabrika bu özelliğiyle dünyada bir ilk olma özelliğine sahip. Avrupa ve Ortadoğu'da ingot üretimi yapan ilk ve tek fabrika olacak.BAŞKAN Erdoğan'ın konuşmasının ardından fabrikada üretilen ingot ürünün etrafında toplanılarak Konya Karapınar'a yapılan canlı bağlantı ile ilk panelin güneş sahasına yerleştirilmesi için butona basıldı. Canlı yayın bağlantısı sırasında Karapınar'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile Kalyon Holding Yönetim Kurulu üyesi Haluk Kalyoncu hazır bulundu.AÇILIŞA kabine üyeleri de yoğun ilgi gösterirken açılışta TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hazır bulundu.