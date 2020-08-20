Güllü nine 112 yaşında AK Parti’ye üye oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getirdiği videoyla sosyal medyada ilgi gören 112 yaşındaki Güllü Kaya, AK Parti'ye üye oldu. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığınca yıl sonuna kadar 35 bin yeni üye yapılması amacıyla kampanya başlatıldı. Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara gönderilen hediye paketi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği videosu sosyal medyada ilgi gören Güllü Kaya da kampanya kapsamında AK Parti'ye üye oldu. AK Parti'ye üye olmasının ardından duygularını dile getiren Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanım bugüne kadar senden başkasına oy vermedim. Her yanıma geleni üye yapıyorum. Durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.