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'de 3 belde karantinaya alındı

'de, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 belde karantinaya alındı.

AA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 21:42 ABONE OL
Gümüşhane'de 3 belde karantinaya alındı

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü, Gümüşgöze ve Ünlüpınar beldelerinde bazı vatandaşlarda pozitif temaslı vakaların çokluğundan dolayı bulaşın önlenmesine yönelik tedbirler alındığı kaydedildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu beldelerde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün akşam saatlerinden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

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Gümüşhane'de 3 belde karantinaya alındı
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