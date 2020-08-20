Gümüşhane'de 3 belde karantinaya alındı

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü, Gümüşgöze ve Ünlüpınar beldelerinde bazı vatandaşlarda pozitif temaslı vakaların çokluğundan dolayı bulaşın önlenmesine yönelik tedbirler alındığı kaydedildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu beldelerde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün akşam saatlerinden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.